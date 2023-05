Roma-Bayer Leverkusen | emergenza difesa per i giallorossi

Nell'antepost per la squadra che il 31 maggio a Budapest alzerà il trofeo, la Juventus guida l'antepost a 2,75; seguono laa 3,75, ilLeverkusen a 4,00 e il Siviglia a 5,25. Conference ...... i quali sono attesi a breve alle gare di ritorno con ladel loro ex allenatore. Discorso ... Quella di oggi con ilLeverkusen sarà invece la prima volta in assoluto in cui Mourinho si ...Leverkusen è un match valido per l'andata delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv in chiaro, formazioni, pronostici. José Mourinho vuole il bis. L'allenatore ...

Probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen Sky Sport

Si gioca questa sera alle 21:00 ,Roma-Bayer Leverkusen, gara valida per l'andata della semifinale di Europa League. La squadra di Mourinho in campionato arriva dalla sconfitta contro l'Inter, mentr ...ROMA LEVERKUSEN NAINGGOLAN – La Roma domani scende in campo all’Olimpico contro il Leverkusen per l’andata di semifinale di Europa League. Contro i tedeschi non è il primo incrocio, c’è un… Leggi ...