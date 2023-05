Roma - Bayer Leverkusen | dove vederla in tv

(Di giovedì 11 maggio 2023)- Allo stadio Olimpico va in scenaLervekusen , gara valida per l'andata delle semifinali di Europa League . Fischio d'inizio alle ore 21. Dirige l'arbitro inglese ...

- Allo stadio Olimpico va in scenaLervekusen , gara valida per l'andata delle semifinali di Europa League . Fischio d'inizio alle ore 21. Dirige l'arbitro inglese ...Paulo Dybala non ce la fa. Nonostante stamattina abbia provato di nuovo a forzare, l'argentino partirà dalla panchina contro ilLeverkusen pronto, eventualmente, a dare una mano a partita in corso. Dybala in panchina, la decisione di Mourinho. Si va, quindi, verso una coppia formata da Belotti e Abraham . Dybala ha ...Lite tra Mourinho e l'arbitro Serra, arriva la decisione sul deferimento con comunicato ufficiale da parte della FigcA poche ore dall'inizio della semifinale d'andata di Europa League traLeverkusen, arriva una decisione ufficiale che riguarda un caso che coinvolge proprio la società giallorossa. Mourinho e Serra in Cremonese -(LaPresse) - calciomercato.itIl caso in ...

Roma-Bayer Leverkusen: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming Calciomercato.com

Il primo cittadino della Capitale non ha mai nascosto la propria fede giallorossa: anche lui sarà presente sugli spalti per sostenere i giocatori di Mourinho ...Ecco dove vedere Roma-Bayer Leverkusen in diretta streaming: è l'andata della semifinale di Europa League 2022/2023.