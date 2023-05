Roma-Bayer Leverkusen | Bove fa esplodere l’Olimpico | suo il gol dell’1-0 VIDEO

(Di giovedì 11 maggio 2023) Edoardofa, portando in vantaggio laper 1-0 sulnella semifinale d’andata di Europa League. E’ il prodotto del vivaio, il ragazzo cresciuto come tifoso giallorosso a regalare la prima gioia di serata ad un Olimpico sold-out. L’azione parte proprio dal centrocampista, che avanza palla al piede e trova in area Abraham: la conclusione del centravanti viene respinta dal portiere avversario e qui si fa trovare nuovamente prontoper la ribattuta vincente. SportFace.

Mendilibar vedi anche Champions, Europa e Conference League su Sky nel triennio 2024 - 2027 Il tabellino diLeverkusen 1 - 0 (live) 62' Bove(3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, ...torna ad essere devastata da vandali. Nel pomeriggio, alcuni tifosi delLeverkusen, arrivati nella Capitale per la semifinale di Europa League contro ladi Josè Mourinho, hanno rotto ...- Laospita ilLeverkusen di Xabi Alonso per la semifinale di andata di Europa League (ritorno fissato al 18 maggio). Un Olimpico tutto esaurito è pronto a sostenere la squadra di Mourinho: ...

Roma-Bayer Leverkusen 1-0, gol di Bove | Diretta Europa League La Gazzetta dello Sport

Secondo quanto riportato dal portale "La Lazio siamo noi", trovano conferme le voci di un interessamento concreto per Piotr Zielinski, in uscita dal Napoli campione d'Italia. Nonostante la volontà di ...Il tecnico della Roma ha salutato calorosamente il suo ex pupillo, allenato ai tempi del Real Madrid per tre stagioni dal 2010 al 2013 ...