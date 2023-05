Roma-Bayer Leverkusen | andata semifinali Europa League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 maggio 2023) A caccia della seconda finale europea consecutiva dopo aver alzato al cielo di Tirana la prima edizione della Conferencedopo aver battuto il Feyenoord 1-0 con la rete di Nicolò Zaniolo, oggi in forza al Galatasaray. Una stagione che potrebbe sintetizzarsi in sole due partite e che potrebbe elevare la stagionenista. D’altronde, il quarto posto è lontano per i capitolini che dovranno guadagnarsi, quindi, l’accesso alla Championsdal campo europeo e in un solo modo: vincendo la seconda coppa calcistica più importante del Vecchio Continente. Un grande e ambizioso obiettivo condiviso, ugualmente, anche dai tedeschi rossoneri che non potranno qualificarsi al prossimo torneo che metterà in palio la coppa dalle grandi orecchie via Bundesliga. Sarà battaglia anche per questo: la posta in palio è fondamentale per il presente, ...