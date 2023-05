Roma-Bayer Leverkusen 1-0 | all' Olimpico decide la rete di Bove

(Di giovedì 11 maggio 2023) Lavince 1-0. E ringrazia. Al primo gol europeo della sua carriera. Il centrocampista, mandato in campo da Mourinho nell'emegenza, inizia e conclude l'azione che nel cuore della...

Leverkusen ko nell'andata delle semifinali di Europa League, decide un figlio di: Edoardo Bove, 21 anni il prossimo martedì, prodotto del vivaio giallorosso che diventa il più giovane ...Lasupera ilLeverkusen per 1 - 0 proprio grazie a lui, Edoardo Bove, che al 63' prima si costruisce e poi chiude l'azione del gol che mette il sigillo alla semifinale di andata. Per ...22.59 Coppe Eruopee:vince, pari Juventus Vince solo lanelle semifinali di andata. In Europa League, i giallorossi regolano all'Olimpico ilLeverkusen 1 - 0. Decide un gol al 63': Bove insacca dopo respinta di Hradecky su tiro di Abraham. A ...

Roma-Bayer Leverkusen 1-0, gol di Bove | Diretta Europa League La Gazzetta dello Sport

[themoneytizer id=”99064-6] In serata sono andate in scena le semifinali di andata di Europa League, con le sfide tra Juventus e Siviglia, e quella tra Roma e Bayer Leverkusen. All’Allianz Stadium il ...Questa sera alle 21 si sono giocate Juventus-Siviglia e Roma-Bayer Leverkusen, semifinali d’andata di Europa League.