Roma | 11enne presa a bastonate dal padre scappa di casa | ‘Aiutatemi’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 maggio 2023). Avrebbe dovuto proteggerla, farla sentire al sicuro, invece per educarla la picchiava. La protagonista della vicenda è una bambina di 11 annita diper sottrarsi alledel. La piccola si è rifugiata in un ristorante di via Torrevecchia, a Primavalle. Qui il gestore ed i dipendenti del locale non hanno esitato ad accoglierla, scoprendo poi la terribile storia di violenze e maltrattamenti che la ragazzina era costretta a subire. Violenze sessuali su minori stranieri: pensionatono finisce in carcere Le violenze a colpi die la fuga daAveva lividi sulle braccia, sulle gambe ed erata diper sfuggire all’ennesimo episodio di violenza. Condotta all’ospedale ...