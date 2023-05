... considerando comeil criterio dei figli": così la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia, a margine dell'intervento agli Stati generali della ...... la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia, ha provato a ragionare su cause, conseguenze ...e ovviamente sostenere la famiglia attraverso tutti i provvedimenti considerando come...... in prevalenza due - ha detto ancora- Se questo desiderio non si realizza, perché non ne ... 'Senza nulla togliere al ruolodei padri, ma considerando l'impegno che un figlio ...

Roccella: "Fondamentale nel sostenere famiglia il criterio dei figli" - Il ... Il Sole 24 ORE

"La coesione sociale del Paese si misura sulla capacità di dare un futuro alle giovani generazioni creando un clima di fiducia. Politiche abitative, fiscali e sociali appropriate, conciliare l'equilib ...