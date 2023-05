Ripristinata la circolazione stradale sulla Fondo Valle Vitulanese

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati ultimati i lavori per la messa in sicurezza dell’intero tratto dellasu cui, ieri, a causa di un guasto era stato sversato da una autocisterna in transito una rilevante quantità di gasolio. Le transenne che impedivano l’accesso all’arteria sono state rimosse nel primo pomeriggio e dunque è stataladegli autoveicoli. Lo comunica il Settore Tecnico della Provincia di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Gasolio sulla strada: ripristinata la circolazione sulla Vitulanese Ottopagine

«Nel tratto privo di corsie d'emergenza e per di più a doppio senso di circolazione serve un'accelerazione degli interventi» ...