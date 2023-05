Riparte il mercato delle auto | non quelle elettriche

(Di giovedì 11 maggio 2023) Vola ildell'italiano tradizionale, lasciando indietro le. In aprile c’è stata una crescita a doppia cifra (+29,2% su aprile 2022): 125.805 i nuovi veicoli immatricolati secondo i dati del ministero dei Trasporti). Ma solo 3966 sono elettrici. Tradotto: la quota didel settore a batterie è al 3,1%. Aprile è il nono mese consecutivo di crescita delmobilistico in Italia. Nel primo quadrimestre del 2023 le nuove immatricolazioni sono state 552.850 (+ 26,9% rispetto all’anno precedente). Dati che rassicurano il settore, dopo il crollo del 33% del 2022 con solo 97.339 vetture immatricolate, a causa della crisi degli approvvigionamenti, l’attesa per i bonus statali e l’incertezza legata al conflitto in Ucraina. Ma i volumi di oggi sono ancora ...

125.805 i nuovi veicoli immatricolati secondo i dati del ministero dei Trasporti. Ma solo 3966 sono elettrici. La quota di mercato del settore a batterie è al 3,1%.