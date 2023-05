Ripara una buca in strada | ma riceve una multa da 882 euro dal Comune | ecco il motivo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Stanco dellasull'asfalto, pericolosa per automobilisti , pedoni e ciclisti, ha deciso di fare da sè. Così ha preparato del bitume e lo ha messo in terra per riempire il solco tra le vie Monte ...

Anzi Trenta ha scritto su Facebook che intende effettuaredenuncia nei confronti della polizia municipale e dell'amministrazione comunale per omissione d'atti d'uffico.Ha annunciato l'intenzione di avviarecontroversia legale con il Comune, sottolineando: 'Formalizzerò la mia denuncia nei confronti della polizia municipale e dell'amministrazione comunale per ...Si è visto comminaremulta di 882 euro (che scenderebbe a 622 se pagasse entro cinque giorni, cosa che lui non ha la minima intenzione di fare) per aver riparato autonomamentebuca su un attraversamento pedonale a Barlassina, piccolo comune di settemila abitanti in Brianza: protagonista della vicenda è Claudio Trenta, pensionato 72enne che ha creato il gruppo Facebook "...

Ripara una buca in strada ma il comune di Barlassina (MB) lo multa per quasi 900 euro: “Non pagherò” La Stampa

Stanco della buca sull'asfalto, pericolosa per automobilisti, pedoni e ciclisti, ha deciso di fare da sè. Così ha preparato del bitume e lo ha messo in terra per riempire il ...L'uomo si è sfogato ed ha raccontato l'episodio attraverso un post su un gruppo Facebook: "Sono stato punito per aver violato il regolamento stradale", ha spiegato ...