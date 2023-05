Rinnovo Spalletti | perchè non arriva la firma? La situazione in casa Napoli

(Di giovedì 11 maggio 2023)tarda adre ladel tecnico sul nuovo accordo con il? Ecco qual è laSecondo quanto riferisce Il Mattino, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Lucianoper parlare dei futuri piani delfresco campione d’Italia. Il contratto del tecnico, però, non è argomento prioritario nonostante tutto e se ne potrebbe tornare a parlare solamente a stagione conclusa.

, perchè tarda ad arrivare la firma del tecnico sul nuovo accordo con il Napoli Ecco qual è la situazione Secondo quanto riferisce Il Mattino, nei prossimi giorni ci sarà un incontro ...Io ribadisco che il primo passo da fare sia chee De Laurentiis debbano prendere questo benedetto caffè. Io sono convinto che con Lozano e Zielinski si possa ancora dialogare e non escludo ...... mentre in campionato la squadra diha trionfato con largo anticipo. 'De Laurentiis è ... il Milan e Leao hanno finalmente concluso il lungo cammino verso ilmatrimoniale. 'Io non mi ...

Rinnovo Spalletti: ecco il piano di De Laurentiis per convincere il tecnico Corriere dello Sport

Il profilo Twitter del Napoli ha pubblicato una suggestiva foto che vede protagonista Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri, mentre è davanti alla statua di Maradona posta all'interno dello Stad ...Secondo quanto riportato da Il Mattino, è prevista una cena tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis per discutere del possibile rinnovo del mister di Certaldo con il Napoli. La sensazione è che ...