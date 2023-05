(Di giovedì 11 maggio 2023) Victorè stato il fautore dello Scudetto del Napoli. Il bomber nigeriano con i suoi gol ha trascinato la squadra partenopea alla vittoria di un trofeo importantissimo e storico che all’inizio della stagione non era pronosticabile da nessuno tra gli addetti ai lavori. La sua fame e la sua cattiveria agonistica lo hanno fatto diventare di diritto il miglior attaccante della Serie A e oggi tutti gli occhi delle big d’Europa sono puntati su di lui. Capocannoniere della Serie A e imprescindibile per il gioco di Luciano Spalletti,è diventato l’arma letale in questa stagione straordinaria sia dal punto di vista personale che collettivo. Il futuro dial Napoli non è certo. Ci sono tante squadre interessate a lui, soprattutto in Premier League, pronte a fare follie pur di acquistarlo. C’è anche il forte interesse del ...

De Laurentiis sa quanto è importantenel futuro del Napoli, per questo proverà ad offrirgli ilcon ritocco. Un'operazione non facile né scontata, scrive il quotidiano sportivo. Il ...... Kvaratskhelia e. Il nigeriano " aggiunge " può definirsi un attaccante completo e ... Ad ogni- svela Di Napoli " Mazzola si rammaricava perchè non gli era mai capitato di tenere per ...Più semplice aiutare Victora vincere la classifica dei cannonieri: la guida con 23 gol, ... mentre per l'allenatore dovrebbe essere sufficiente un incontro col presidente per un nuovo...

Rinnovo Osimhen, la "mossa pazza" di De Laurentiis: cifre record Spazio Napoli

Aurelio De Laurentiis farà partire il nigeriano solo in caso di offerta indecente. Il patron sta lavorando al rinnovo del contratto.Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di VIctor Osimhen, attaccante del Napoli: "Non sarà facile trattenere Victor Osimhen, ma De Laurentiis vuole provarci. Intanto, la sua cessione sar ...