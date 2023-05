Rinnovo Leao | l'avvocato | 'Trattiamo con il Milan | vuole lavorare con un allenatore che sappia valorizzarlo'

Commenta per primo Perché il Milan ha accelerato con così grande forza suldi RafaelVi avevamo raccontato che dal punto di vista economico il club e il giocatore avevano da tempo trovato un'intesa. Quello che mancava era cercare di redimere il problema della ...Il presidente rossonero Paolo Scaroni , intervenuto all'evento de Il Foglio Sportivo 2023 , ha detto la sua sul prolungamento del contratto dell'attaccante portoghese: 'Ildi, come tutti ...Ovviamente bisogna essere consapevoli del fatto che probabilmente potrà non bastare il rientro di, esattamente come potrebbero non bastare i segnali ottimistici in merito al suodi ...

L'amministratore delegato rossonero è stato bravo a intervenire soprattutto sulla questione legata alla multa, che sarà pagata interamente dal Lilla Francesco Pietrella @frapietrella… Leggi ...Ted Dimvula, avvocato di Rafael Leao, ha rilasciato un'intervista a Footmercato parlando del rinnovo del proprio assistito: "Siamo in trattativa con il Milan per rinnovare il contratto ...