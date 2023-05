Rigore su Rabiot | Marelli stupisce | “Sapevo che l’arbitro non l’avrebbe rivisto al VAR”

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’ex arbitro e oggi opinionista di DAZN, Luca, ha parlato al termine della gara di Europa League tra Juventus e Siviglia, commentando l’episodio del fallo dasunon fischiato dal direttore di gara. Ecco quanto evidenziato: Ilc’era. Polemiche che saranno leggermente sopite dal pareggio di Gatti. Rivedendo l’azione, il calcio diè molto evidente. Il calciatore del Siviglia entra malissimo, ci stava l’ammonizione per imprudenza. Intervento di Badè suI tedeschi non intervengono mai al VAR Ero abbastanza convinto che il VAR non sarebbe intervenuto, perché i tedeschi non intervengono praticamente mai. Badè ha sfiorato il pallone, ma questo conta poco. Questo è chiaramente calcio di. Stasera abbiamo visto Siebert, un arbitro ...

... il centrocampista francese ha parlato di quello che è stato il presunto fallo da parte di Badè, per cui i bianconeri hanno chiesto. Ai microfoni di Sky,si è presentato mostrando i ...... ma poco prima il VAR e l'arbitro non concedono un gigantesco e clamorosoa favore dei bianconeri per un fallo nettissimo su(che riporta addirittura i segni dei tacchetti sulla gamba). ...TORINO Quanta fatica per la Juve, quanta pioggia fuori e dentro, prima che il corazziere Gatti la tenesse in vita al 97', nell'ora in cui tutti i bambini sono a nanna e neppure un micio miagola sui ...

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai 1, dopo il pari in Europa League contro il Siviglia: "Abbiamo sbagliato delle scelte davanti, loro sanno stare ...La squadra di Allegri agguanta il pareggio all'ultima azione grazie al suo difensore. Gli spagnoli erano passati in vantaggio con un gran gol di ...