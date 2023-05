Riforme | Foti FdI | ' metodo Meloni rispettoso di Parlamento e opposizioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag (Adnkronos) - "Per il lavoro sullecostituzionali il presidenteha scelto unpienamentedele delle. Un tentativo che rappresenta una apertura all'ascolto, ha chiesto di partecipare a questa riforma superando le contrapposizioni molto spesso ideologiche del passato". Lo dice Tommaso, capogruppo di FdI alla Camera, al 'Giornale'. "Si tenta di fare leistituzionali dal 1983 con la commissione Bozzi. Ci sono state dueche non hanno passato il vaglio del referendum confermativo, la devoluzione con il governo Berlusconi e il bicameralismo paritario del governo Renzi. L'unica riforma è stata quella del Titolo V con 3 voti di scarto, certo non una delle ...