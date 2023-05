Riforme | Fazzolari | ‘non vogliamo depotenziare ruolo super partes capo dello Stato’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag (Adnkronos) – “Nonilparte delStato”. Lo dice Giovanbattistaal ‘Corriere della sera’ a proposito delle. “Negli incontri è emersa una grande attenzione a nonildel presidente della Repubblica. Una riforma di questo genere va vista per il futuro, è ovvio che entrerebbe in vigore solamente con la nuova legislatura. E nessuno immagina di interrompere prima della scadenza naturale il mandato di Mattarella”, spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. La bicamerale rischia di rivelarsi una trappola? “Valuterà Casellati insieme al premier Meloni, ma non vediamo la ...