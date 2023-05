Riforme | Fazzolari | “Non vogliamo depotenziare il ruolo del capo dello Stato”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 maggio 2023) “Nonilsuper parte del”. Lo ribadisce forte e chiaro Giovanbattistaal ‘Corriere della sera’ a proposito delle. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio smonta la narrazione di coloro che, Pd in testa, stanno facendo muro al grido di ‘il Quirinale non si tocca”. Lerichiano di indebolire Mattarella, paventava il Domani nell’editoriale.fa il punto e ribatte agli allarmismi di chi parla di una Meloni che vuole i “pieni poteri”; o una “monarchia illuminata”, come ha ironizzato la Schlein durante l’incontro alla Camera. L’argomento è serio e non si presta a ironie.: “Non...