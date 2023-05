(Di giovedì 11 maggio 2023) Le misure illustrate dal vice ministro dell'Economia Maurizio Leo Cooperative compliance anche per le persone fisiche per attrarre i, aliquota Iva a: sono queste alcune delle misure nel cantiere dellaesposte dal vice ministro dell’Economia Maurizio Leo al convegno sulla delegaorganizzato dal gruppo ‘Sole 24 Ore’ con il dipartimento di Economia aziendale dell’Università di Roma Tre e il professore ordinario di Diritto tributario Giuseppe Marini. Il tutto ovviamente vincolato alle risorse da reperire nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza di settembre. “L’aliquota” per l’Iva “è un obiettivo, vediamo come affrontarlo”, ha sottolineato spiegando che la misura rientra nel “secondo segmento ...

Non ci sarà solo la riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre nella. Il governo sta studiando anche altre misure, a partire dall' aliquota Iva a zero e dalla riduzione delle imposte dirette per chi rientra in Italia da società all'estero. Ad ...... aliquota Iva a zero: sono queste alcune delle misure nel cantiere dellaesposte dal vice ministro dell'Economia Maurizio Leo al convegno sulla delegaorganizzato dal gruppo '...La misura potrebbe arrivare nel quadro dellaprevista dal ddl delega, per la cui piena attuazione il governo si è dato un orizzonte di due anni. .

Riforma fiscale, "Iva zero e contribuenti esteri: i piani del governo" Adnkronos

Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, anticipa alcune delle intenzioni del governo per la riforma fiscale: dall'aliquota Iva a zero alla riduzione delle tasse per chi rientra in Italia.Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...