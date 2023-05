Riforma dello Stato | Natalini | «L’obiettivo sono durata e stabilità dei governi»

(Di giovedì 11 maggio 2023) La settimana politica in corso appare ricca di stimoli: la premier Giorgia Meloni ha fissato un ricco calendario per incontrare tutte le opposizioni ed avviare un serrato confronto sulle riforme istituzionali, perchédel governo è l’elezione diretta del capoo di governo, una versione tutta italiana del presidenzialismo o del premierato.politico, prima ancora che costituzionale, è poter contare su un governo il più stabile possibile, pere per tranquillità politica, capace di evitare scossoni e crisi di medio periodo, rei di mettere in discussione ladell’esecutivo stesso. Ecco perché la premier sta puntando molto sugli incontri con le diverse opposizioni, una serie di incontri ravvicinati per tastare il polso della politica italiana ...

... da condividere proprio con l'odiato Berlusconi, per cambiare in profondo l'ordinamentoStato. tornano al puro conservatorismo istituzionale (come nel caso della bocciatura della...'Sono convinto che scioglieremo gli ultimi nodi: è importante che questavenga compresa da tutti. In primis per restituire dignità lavorativa a 300mila professionistisport che in ...... formulate ai sensi del predetto articolo 12Statuto del contribuente. L'amministrazione ...della Corte costituzionale sembra essere stato già recepito nel disegno di legge delega per la...

Un convegno per trattare le novità della riforma dello sport LA NAZIONE

Intervenuto nell'evento il Foglio Sportivo a San Siro, il ministro dello sport Andrea Abodi ha commentato il processo che sta coinvolgendo la Juventus in questi giorni: "C'è una prima sensibilità che ...Riflettori sulle riforme. Dopo gli incontri dei giorni scorsi tra il premier Meloni e i leader delle opposizioni, non si ferma il dialogo sulle ...