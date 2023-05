Riecco De Benedetti | Italia non all' altezza | altro veleno sul governo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Carlo Decontinua a cannoneggiare ile a lodare Elly Schlein. Insomma, l'ingegnere è in piena campagna e parte dagli attacchi di Spagna e Francia a Giorgia Meloni non per difendere l', ma per criticare l'esecutivo: "Penso siano prevalenti i motivi di politica interna di quei paesi, certo l'non fa o non ha fatto nulla per comportarsi al livello che spetta a un paese che è la seconda nazione manifatturiera d'Europa e insieme a Francia e Germania ne costituisce il nucleo economico fondamentale", afferma a margine della presentazione al Politecnico di Torino del suo libro "Radicalità. Il cambiamento che serve all'". Per Deciò che serve al cambiamento "non sono riforme istituzionali, in testa a tutto è la competenza, oggi molto male ...