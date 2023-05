Ricostruita vescica a un 29enne e tolto un rene trapiantato

(Di giovedì 11 maggio 2023)di entrambi i reni, gli è stata asportata ela, per un tumore ad alto rischio, utilizzando 45 centimetri di intestino.insieme anche uno dei reni trapiantati, non ...

Trapiantato di entrambi i reni, gli è stata asportata e ricostruita la vescica, per un tumore ad alto rischio, utilizzando 45 centimetri di intestino. Tolto insieme anche uno dei reni trapiantati, non ...