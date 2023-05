Ricostruita a un 29enne la vescica con un pezzo d’intestino | salvato all’ospedale Molinette di Torino

Trapiantato di entrambi i reni , gli è stata asportata ela vescica , per un tumore ad alto rischio, utilizzando 45 centimetri di intestino . Tolto insieme anche uno dei reni trapiantati, non funzionante. A salvare un giovane di 29 anni è stato ...Alle Molinette, salvato un ragazzo con un intervento mini - invasivo unico senza precedenti in letteratura medica . Già trapiantato di entrambi i reni, gli è stata asportata e poila vescica utilizzando 45 cm di intestino ed asportato uno dei reni trapiantati non funzionante, grazie alla chirurgia robotica. Si tratta di un giovane di 29 anni che appunto era già ...Trapiantato di entrambi i reni, gli è stata asportata ela vescica, per un tumore ad alto rischio, utilizzando 45 centimetri di intestino. Tolto insieme anche uno dei reni trapiantati, non funzionante. A salvare un giovane di 29 anni è stato un ...

Ricostruita vescica a un 29enne e tolto un rene trapiantato - Salute ... Agenzia ANSA

