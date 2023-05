Riccardo Guarnieri e l’incredibile rivelazione su Roberta Di Padua | è ancora innamorato?

(Di giovedì 11 maggio 2023), ad un passo dalla fine di Uomini e Donne, torna a parlare della sua exDi: la dichiarazione che non ti aspettiaveva iniziato questa nuova stagione di Uomini e Donne, potremmo dire, proprio da dove si era interrotto: dal suo rapporto con Ida. Esattamente un anno fa il cavaliere salernitano Alessandro Vicinanza aveva contattato la redazione per poter corteggiare la parrucchiera. L’intromissione dinel loro rapporto aveva fatto sì che quest’ultima scegliesse di dareun ulteriore possibilità al suo ex storico accantonando la nuova conoscenza. A settembre non solo si sono rincontrati, ma hanno continuato con i loro battibecchi in centro studio. Ad aver fatto smuovere le acque è stata la ...

Interverranno il giornalistaBonacina, la drammaturga e attrice Angela Demattè, oltre ad Emilia, già presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli. Introdurrà l'...Torna protagonistaIl cavaliere si troverà al centro dello studio con Giusy, la dama che sta frequentando. I due sono usciti insieme, ma sembra che le cose non siano andate proprio ...Interverranno il giornalistaBonacina, la drammaturga e attrice Angela Demattè, oltre ad Emilia, già presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli. Introdurrà l'...

"Uomini e Donne", Maria De Filippi contro Riccardo Guarnieri: "Dovresti tenere a freno i tuoi istinti animaleschi" TGCOM

Uomini e Donne è sempre ricca di colpi di scena. Una coppia storica sembra essere in profonda crisi: gli indizi non lasciano alcun dubbio.Valter Malosti porterà in scena “Le Maddalene Da Giotto a Bacon” mentre i dibattiti ne analizzeranno la figura e il rapporto con il Meeting, dove era di casa: dal teatro al rapporto con altri autori ...