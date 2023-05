(Di giovedì 11 maggio 2023) Ladi questo giocatore per l’potrebbe essere una vera e propria manna dal cielo. In passato si era fatto anche il suo nome Il calciomercato estero per le… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

L'attuale dirigente del Napoli ha ancora un contratto fino al 2024, ma la soluzione sarà quella di unaconsensuale. Che, secondo le ultime indiscrezioni, non è escluso sia annunciata dopo ...La risposta dell'ex ds del Carpi è di quelle che sanno d', quasi come se fosse un ultimo ...avere intenzione di trattenerlo contro voglia e al termine della stagione si andrà verso la...Una trattativa ovviamente difficile visto il legame professionale per un'altra stagione tra la Roma e Mourinho, che dovrebbe muoversi in prima persona per una eventuale. L'dello ...

Rescissione e addio: Inter, la novità è clamorosa ... Calciomercatonews.com

Nicolò Schira ha parlato del futuro di Cristiano Giuntoli rivelando un'indiscrezione sul sempre più probabile addio del dirigente ai colori azzurri. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, a ..."Il Napoli scudettato perde il primo pezzo: Giuntoli pronto all'addio con il sì di De Laurentiis, in arrivo Accardi". È questa.