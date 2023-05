Regolamento Roma-Bayer Leverkusen | come funziona con i gol in trasferta

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 maggio 2023) Lasfida ilper inseguire la seconda finale europea consecutiva. La semifinale di andata di Europa League è in programma stasera alle 21:00 e i giallorossi in un Olimpico sold out cercano un risultato favorevole in vista del ritorno. A tal proposito è opportuno ricordare che dalla stagione 2021-22 il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di abolire la cosiddetta regola dei gol inin tutte le competizioni UEFA per club (maschili, femminili e giovanili). La regola faceva sì che, quando due squadre avevano segnato lo stesso numero complessivo di gol nelle due partite, venisse premiata quella con più reti realizzate in. Se le squadre avevano segnato lo stesso numero di gol in casa e inal termine dei tempi regolamentari della gara di ...