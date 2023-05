(Di giovedì 11 maggio 2023) Laritrova duein classifica e passa dal -7 ad un meno severo -5: la, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo presentatosocietà calabrese e dal suo rappresentante legale Paolo Castaldi, il 24 aprile, in merito alla penalizzazione di 3da scontare nel campionato di Serie B, accogliendo però parzialmente quello presentato dagli stessi soggetti, l’8 maggio, contro l’ulteriore penalizzazione di 4. Complessivamente, quindi, idi penalizzazione a carico del club amaranto, da scontare nella corrente stagione sportiva, sono 5. Di seguito la classifica aggiornata della Serie B, quando mancano due giornate al termine della regular season. SERIE B – LA NUOVA ...

Reggina, resituiti due punti dalla Corte Federale d'Appello: da -7 a -5 SPORTFACE.IT

La Corte d'Appello fa uno sconto al club calabrese che dunque ora torna dentro le prime otto e in zona playoff ...