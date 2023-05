Reddito di cittadinanza | crollano i beneficiari aggiornamento 11 MAGGIO

In Italia, ha aggiunto Daz, 'hanno anche abolito ildi. E' quello che volete fare voi qui', incalza la vicepremier rivolgendosi in Parlamento alla deputata di Vox, Inés Caizares: ...Non è possibile accedere al bonus se si percepisce una pensione diretta o ildi. Ad ogni modo, il bonus è fruibile un'unica volta. Coloro che accedono a ISCRO hanno diritto a un'...In Italia, ha aggiunto Díaz, 'è stato fatto qualcosa di ancora peggiore', e cioè 'l'abolizione deldi. È quello che volete fare anche voi', ha attaccato rivolgendosi alla ...

Addio reddito di cittadinanza, arriva il Supporto per la formazione e il lavoro PalermoToday

Negli ultimi 3 anni il lavoro ha cambiato pelle. Dal Reddito di cittadinanza al Covid e allo stop per diverse attività, alla scoperta dello smart working da parte di molte aziende, sono molti i fattor ...Pianta organica sottodimensionata, Di Pangrazio mette a disposizione personale e sollecita l'arrivo delle risorse già assegnate ...