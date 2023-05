Questo 2023 si avvia a diventare un annonel conteggio delle "sparatorie di massa" (in cui ... dove il vice governatore di estrema destra, Dan Patrick, detiene il controllo". Difesa ...Nell'annus horribilis delle nascite in Italia, e alla vigilia dell'apertura, all'Auditorium della Conciliazione di Roma, degli Stati generali della natalità, una fotografia esaustiva del difficile ......100 correndo in prima frazione, dopo essersi messa in evidenza tra i migliori prospetti della categoria conpersonali di 12.01 nei 100 e 24.35 sui 200 metri, ma a livellola sua ...

Natalità, Italia a rischio: sempre meno figli, nel 2022 record negativo assoluto Il Tempo

Record assoluto per TV8 con la semifinale Champions 2023: il derby Milan-Inter , La semifinale di andata della Champions League 2022/23 Milan-Inter ha catalizzato l'attenzione di un terzo dei telespet ...Nell’annus horribilis delle nascite in Italia, e alla vigilia dell’apertura, all’Auditorium della Conciliazione di Roma, degli ...