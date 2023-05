Real Madrid | Carvajal trattiene Ancelotti | “Deve restare Abbiamo vinto tutto”

Che l'arbitro inglese - era quello con il 'bidone d'immondizia al posto del cuore', secondo Buffon in- Juventus - non ha diretto in precedenza. Mi sbaglierò ma il giochino del microfono ...CHAMPIONS LEAGUE: Già giocate:(Spagna) - Manchester City (Inghilterra): 1 - 1; Milan (Italia) - Inter (Italia): 0 - 2. EUROPA LEAGUE " GIOVEDI' 11 MAGGIO: Juventus (Italia) - Siviglia (...Quella di oggi con il Bayer Leverkusen sarà invece la prima volta in assoluto in cui Mourinho si ritroverà di fronte un excome Xabi Alonso, allenatore al debutto in prima squadra dopo ...

Per la prima volta nella storia della EuroLeague, il Real Madrid è riuscito a recuperare una serie playoff in svantaggio di 2-0. Al WiZink Center di Madrid, i Blancos sono riusciti a ...