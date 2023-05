(Di giovedì 11 maggio 2023) Presentata per la prima volta nel 2017 e aggiornata diverse volte negli anni successivi, lasi rinfresca ancora, ma sempre mantenendo le sue proporzioni equilibrate e il design riduttivo. La nuova griglia frontale, il tetto sospeso, la linea di cintura ininterrotta e le maniglie delle porte a filo, sono le caratteristiche salienti della, a cui si aggiungono anche i nuovi fari pixel led e l’inedito paraurti posteriore. All’interno dell’abitacolo debutta il touchscreen singolo in vetro curvo da 11,4 pollici che è integrato nella consolle centrale ed è posizionato più in alto per migliorare l’ergonomia. La schermata iniziale è stata ridisegnata per controllare digitalmente tutte le funzionalità di guida, comfort e praticità. I comandi per il clima, sedili e il volume audio sono sempre ...

Da Milano a Milano.Velar torna dove tutto è cominciato per mostrare in anteprima il restyling che rinnova ulteriormente il SUV di lusso del marchio britannico , scrivendo una nuova pagina della filosofia ...Ha sicuramente bisogno di un bel lavoro di restauro ladel 1981 all'asta, senza prezzo di riserva, oggi per Classic Car Auctions. La malconciadel 1980 si ritiene sia appartenuta alla leggenda della musica raggae, Bob Marley. La ...ha presentato a Milano la nuovaVelar , che finalmente abbiamo potuto vedere dal vivo. Poche modifiche per un modello che ha sei anni di vita ma che ne dimostra molti meno, ...

Range Rover Velar, il restyling porta in dote più tecnologia e autonomia in elettrico – FOTO Il Fatto Quotidiano

L'anteprima del restyling di Range Rover Velar, con 5 curiosità che raccontano come cambia il SUV di lusso di Land Rover dopo il facelift ...Range Rover ci ha sempre abituato a veicoli imponenti e massici esprimendo sempre il proprio DNA selvaggio. Chiunque abbia guidato un mezzo Range Rover non può non ammettere di essersi sentito assolut ...