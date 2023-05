Rai | Giorgia Meloni nomina Roberto Sergio nuovo Amministratore Delegato | lunedì la ratifica

(Di giovedì 11 maggio 2023) Scossone in casa RAI, dove in queste ore è statoto il. Per l’importante carica all’interno del Consiglio di Amministrazione, il Governo guidato daha scelto. Una scelta però che andràta presso l’assemblea dei soci e soprattutto il CDA, con i due tavoli che sono stati chiamati questo15 maggio 2023 dal presidente Marinella Soldi. All’assemblea dei soci, come sappiamo, parteciperanno i membri del MEF e della SIAE.verso il ruolo di AD della RAI Non dovrebbero esserci blocchi sull’ascesa dicomeAd società di ...

... popolare programma tv, condotto da Serena Bortone , in onda su1. Riforme, Terzo Polo, ma ... Renzi ha ribadito di sentirsi ' ugualmente lontano da Elly e daMeloni '. 'Vengo dal Pd - ha ...La nomina di Sergio aprirà la strada a un giro di nomine in: a partire dal direttore generale (...per il nuovo comandante della Guardia di Finanza è stata invece "vinta" dalla premier...Lamberto Giannini nominato Prefetto di Roma, Roberto Seggio nel CdA della. Il Vicedirettore dell'Aisi Vittorio Pisani è il nuovo Capo della Polizia, in sostituzione di ...Meloni, il CdM "ha ...

Da Nicola Porro a Pino Insegno, ecco i nomi favoriti per la prossima Rai targata Giorgia Meloni Virgilio Notizie

Scossone in casa RAI, dove in queste ore è stato nominato il nuovo Amministratore Delegato. Per l’importante carica all’interno del Consiglio di Amministrazione, il Governo guidato da Giorgia Meloni ...Vittorio Pisani, attuale vicedirettore Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna), sarà il nuovo capo della Polizia mentre l'uscente Lamberto Giannini sarà il nuovo prefetto di Roma. Lo ha stabil ...