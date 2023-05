Rai | Cdm designa Sergio ad | Mef proporrà nomina a Cda

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, ha deliberato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, lazione del dottor Robertoquale componente del Consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 220. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in Assemblea, formulerà al Consiglio di amministrazione formale proposta didel dottorquale amministratore delegato della società per la restante durata del mandato". Lo conferma Palazzo Chigi, nella nota diffusa a seguito del Cdm.

