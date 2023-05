Rai 1 | ecco quando terminano i programmi del daytime

(Di giovedì 11 maggio 2023) Alberto Matano - La Vita in Diretta Eccezion fatta per Il Paradiso delle Signore, che ha terminato la stagione il 5 maggio, l’intera programmazione deldi Rai 1 andrà avanti fino a giugno, lasciando poi spazio al palinsesto estivo., programma per programma, tutte le date delle ultime puntate. Partiamo dagli appuntamenti infrasettimanali, a cominciare dal mattino: Unomattina e Storie Italiane chiuderanno i battenti venerdì 16 giugno, giornata nella quale saluterà anche E’ Sempre Mezzogiorno. Tireranno, invece, fino alla fine del mese (venerdì 30 giugno) i due contenitori pomeridiani Oggi è un Altro Giorno e La Vita in Diretta. Nel preserale, L’Eredità concluderà la sua cavalcata domenica 18 giugno (e tornerà direttamente a gennaio 2024), mentre in access Affari Tuoi chiuderà domenica 3 giugno e la mini striscia Cinque Minuti venerdì 23 ...

Nominetutte le tappe della rivoluzione di viale Mazzini Fiorello: 'Amadeus rimane', poi le battute su Pino Insegno (tra i probabili volti) Pino Insegno al posto di Insinna, il ritorno ...una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e ... I PROGRAMMI IN CHIARO Juventus - Siviglia, ore 21:00 su1 Gara di andata delle semifinali di ...Tre anni più tardi viene designato presidente di SIPRA " la futuraPubblicità " senza dimenticare l'incarico da consigliere di amministrazione diNet,Click eSet. Nel settembre del ...

Via libera dal Consiglio dei ministri all’indicazione del Mef sul direttore di Radio Rai per il consiglio d'amministrazione della tv di Stato ...Il consiglio dei ministri ha effettuato una serie di nomine. Tra queste entra in CDA della Rai Roberto Sergio che sarà con ogni probabilità nuovo AD.