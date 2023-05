Raffaello Tonon è gay? Dopo la sua ex fidanzata Rossana | sbuca un uomo

(Di giovedì 11 maggio 2023)sembra aver incontrato finalmente l’amore, e sembra averlo incontrato con un. Il 43enne sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno”, in onda dalle 14:05 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice Serena Bortone. L’opinionista ed ex gieffino, conosciuto come platonica e amicale “anima gemella” di Luca Onestini, ha pubblicato un’immagine che lo ritrae insieme ad un ragazzo, e con una dedica che toglie qualsiasi dubbio sui rapporti tra i due. “Sai, sapevo che saresti arrivato. Non avevo previsto che mi avresti capito”. Con queste parole e una foto pubblicata nelle stories,sembra essere pronto a ufficializzare un sentimento molto fortechi è l’della foto ...

Avremoin copertina, che si è stabilito in Romagna. In generale cerchiamo di non fare solo da cassa di risonanza degli inserzionisti. Per quanto riguarda l'arte abbiamo un servizio ...Un plauso anche a, per la prima volta sul palco di Senza Veli Sulla Lingua, che con la sua eleganza ha conquistato tutti. Premiazioni poi importanti ed eccellenti a donne che si sono ...Poco dopo è intervenuto, che ha consigliato all'ex portavoce di andare domani mattina a cercarsi un avvocato perchè certo che il signor Luigi la denuncerà per diffamazione: 'Lei parla ...

Nuove riviste romagnole: "Inkiostro" di Ennio Zangheri Corriere Romagna

Ospite fa una clamorosa rivelazione: venuta a galla un retroscena choc Anche oggi, come ormai da diversi mesi a questa parte, Barbara d'Urso è tornata ad ...Musica e cabaret per i 10 anni di Senza Veli sulla Lingua. Sabato 6 maggio al teatro di Limbiate l'associazione festeggia con un grande ...