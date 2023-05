Quotidiano Sportivo | il nuovo sito del Gruppo Monrif 

... dedicata a squadre di atleti con disabilità intellettiva certificata, torna a Porte, in provincia di Torino: domenica 21 maggio, presso l'impiantoIl Podio, in Via Martellotto, a partire ...Ilscrive: "Piaceva un anno fa e piace ancora. Corsi e ricorsi sulla via Emilia: il Napoli torna su Davide Frattesi. Un altro talento del Sassuolo, un anno dopo l'affare Raspadori:...E questo a prescindere da cosa ne sarà del direttore, Cristiano Giuntoli, che ormai sembra ... Ilscrive che c'è già un accordo per un quadriennale tra il giocatore e la società. ...

La prima pagina del QS - Quotidiano Sportivo: "Inter-Milan, chi ... L'Interista

Dopo oltre cinque anni e tante difficoltà Jason Day è tornato alla vittoria conquistando l'AT&T Byron Nelson, gara del calendario del PGA Tour ...Il sudafricano, vincitore del Masters nel 2011, ha conquistato a Londra il torneo inaugurale del LIV Golf Tour incassando quasi 5 milioni di dollari di prima moneta, record per un premio di un singolo ...