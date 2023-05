Questura di Firenze | in servizio tre nuovi dirigenti Il saluto di Auriemma

(Di giovedì 11 maggio 2023) Oggi, 11 maggio 2023, il Questore Maurizioha dato il suo benvenuto a tre Primidella Polizia di Stato da pochi giorni assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza a, dove andranno a ricoprire incarichi di vertice in importanti uffici della realtà fiorentina. Si tratta della dott.ssa Maria Cristina Papa e dei neo promossi PrimiRoberto Di Benedetto e Marco Napoli

Blitz della polizia di Stato nelle aree urbane particolarmente colpite da fenomeni di microcriminalità come i tediosi furti e danneggiamenti su auto.In un sinistro coinvolta anche una donna incinta. In un altro bus, auto e motorino Inizio mattinata di oggi, giovedì 11 maggio 2023, difficile per la viabilità cittadina a Firenze. Intorno alle 7.30 s ...