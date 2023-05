Questo avviso parrocchiale sulle confessioni non è reale

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’11 maggio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare la foto di presunto annuncio. Nell’immagine compare un foglio affisso redatto dalla presunta «Parrocchia di Sant’Anselmo» della località «Boion Polesine (RO), 45108». Il testo afferma che «ai fini di snellire la pratica delle», alcune imprecazioni «non sono da considerarsi bestemmie». Si tratta di un contenuto satirico circolato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. L’annuncio è stato originariamente pubblicato il 7 maggio 2023 su Facebook dalla pagina “Comune di Boion Polesine”. Scorrendo i contenuti pubblicati nel profilo, si può notare che si tratta di una pagina satirica, e non della pagina ufficiale di un comune. Infatti né nella provincia di Rovigo né in ...

