Questi 8 esercizi ti faranno superare le tue insicurezze | provare per credere

(Di giovedì 11 maggio 2023) Vuoi imparare ad acquisire più sicurezza in te stesso per tutte le vicende e le prove della vita? Ecco ottoche fanno al caso tuo. L’autostima si fonda sulla conoscenza di noi stessi ed è più facile da raggiungere se si riesce a prestare più attenzione all’ascolto delle nostre esigenze. Il nostro primo obiettivo dovrebbe essere in tal senso cercare di capire intanto quali sono le nostre reali esigenze e necessità. Il life coach Paolo Iudicone ha cercato di dare delle dritte per affrontare questo problema, partendo dal concetto di auto realizzazione personale, che sarebbe la via d’accesso per una maggiore autostima. Facciamo ciò che ci piace e non ciò che vogliono gli altri. Come accrescere la nostra autostima? (grantennistoscana.it)D’altronde per piacere agli altri è importante piacere prima di tutto a noi stessi, quindi dobbiamo convincerci di essere degni ...