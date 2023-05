Questa è l’Italia | lo Stato non fa il suo dovere | chi lo fa è multato

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 maggio 2023) – La notizia l’ho trovata sul Corriere: Barlassina (Monza), pensionato ripara da solo una buca in strada: multa da 882 euro e ordine di riaprirla. Innotizia c’è tutta, non servono ricerche sociologiche per capire la triste verità sul nostro povero paese. Lo, nelle sue varie e tante istituzioni, non fa il suo, salvo quello che crede sia suo compito principale, se non unico: multare chi, stanco di rischiare la vita per l’inadempienza pubblica, risolve il problema a spese sue. (Ard)