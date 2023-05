Quel Pazzo Venerdì | il sequel con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan è in lavorazione

(Di giovedì 11 maggio 2023) Non solo il sedi Mean Girls, nei mesi scorsi si è parlato anche di un secondo capitolo diLeea marzo l’ha dato quasi per certo: “Accadrà, ne sono sicura. Al momento non posso dire che ci sia qualcosa di ufficiale in sviluppo, ma state certi che il severrà realizzato“. Si è espressa favorevolmente anchein un’intervista rilasciata al Times: “Certo che mi farebbe piacere.ed io siamo entrambe aperti a questo progetto. Siamo pronte a fare qualcosa che la gente adorerà“. A distanza di qualche mese dalle dichiarazioni delle due attrici, The Hollywood Reporter ha rivelato che la Disney è già al lavoro sul sedi...

