Quasi la metà dei lavoratori italiani ha cambiato lavoro | ma quasi la metà si è già pentito

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 11 maggio 2023) La Great Resignation all’italiana ha già i suoi pentiti. L’aumento delle dimissioni dal– che in Italia c’è stato ma non nelle dimensioni paragonabili a quelle americane – nel nostro Paese è già passato alla fase due: nell’ultimo annoladeiha(46%) o sta facendo colloqui (55%), percentuale che sale al 77% tra gli under 27, ma il 41% vorrebbe già tornare indietro. È quello che negli Stati Uniti chiamo “Great Regret”, che in Italia riguarda soprattutto gli uomini e le persone con più di 50 anni di età. I dati si trovano nella ricerca dell’Osservatorio Hr Innovation Practice della School of Management del Politecnico di Milano, secondo cui tra i settori piu? colpiti dalle dimissioni ...