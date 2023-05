Quartieri Spagnoli | incendio in un palazzo | evacuati 50 residenti

(Di giovedì 11 maggio 2023) Paura nella zona dei, dove unè divampato la scorsa notte in un locale al terzo piano di uno stabile. Unè divampato la scorsa notte in un locale al terzo piano di uno stabile nella zona dei, nel centro di Napoli. A causa del fumo e delle fiamme

... tocca le zone più significative dell'anima partenopea, da quelle più famose fino agli angoli insoliti e ai suoipopolari come Capodimonte, il lungomare e i. Tra gli ...... tocca le zone più significative dell'anima partenopea, da quelle più famose fino agli angoli insoliti e ai suoipopolari come Capodimonte, il lungomare e i. Tra gli ...... tocca le zone più significative dell'anima partenopea, da quelle più famose fino agli angoli insoliti e ai suoipopolari come Capodimonte, il lungomare e i. Tra gli ...

Incendio ai Quartieri spagnoli di Napoli: casa in fiamme, evacuate 50 persone ilmattino.it

A Galleria Toledo, Teatro Stabile D'innovazione ai Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli, giovedì 12, venerdì 13 e sabato ...Tra gli obiettivi del progetto, la promozione delle bellezze culturali e naturalistiche e la divulgazione e sensibilizzazione alla mobilità sostenibile ...