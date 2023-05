Quanto guadagna un tabaccaio | tra falsi miti e realtà | i Gratta e vinci fanno la differenza

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ottenere una licenza per gestire una tabaccheria equivale davvero a vincere la lotteria? O è un falso mito, retaggio del passato? Scopriamolo insieme. In un tempo non lontano, ovvero risalente fino a circa 30 anni fa, ottenere la licenza per la gestione di una tabaccheria significava davvero aver conquistato un’ottima stabilità economica, con la certezza di un lavoro stabile e duraturo nel tempo, poco incline ad essere compromesso da oscillazioni del mercato e da periodi di stagnazione o crisi significativa. Gli utili ed i margini di guadagno di una tabaccheria sono significativamente diminuiti rispetto al passato – GranTennisToscana.itEnfatizzando un po’, si diceva che ottenere la licenza daera quasi come vincere alla lotteria. E l’opinione si è mantenuta fino ai giorni nostri. Tuttavia siamo davvero sicuri che le cose non sia cambiate? E che, a partire ...

SI. I compensi non sono aggiornati dal 2007. Maturità 2023, compensi per presidente e commissari: da 1200 euro a 400 euro (lordi). Nessuna cifra per segretario verbalizzante. Le info ...Champions, quandochi vince tra Milan e Inter. La squadra che vincerà la semifinale ... Incampione d'Italia, la formazione di Stefano Pioli ha raccolto finora dalla Champions circa 83 ...Le immagini da via Mulino Secondoricostruito i rapporti tra padrone di casa e inquilino si erano incrinati da tempo. Sino a un certo puntoavrebbe pagato più o meno regolarmente il ...

Milan e Inter, ecco quanto guadagna chi va in finale di Champions League Corriere dello Sport

Entrerà in vigore a luglio. Il taglio di sei punti percentuali vale per chi ha un reddito inferiore ai 35mila euro ...Giuseppe La Corte, il 77enne che avrebbe sparato e ucciso il 31enne Aleandro Guadagna in via Mulino, è stato bloccato dai carabinieri nel parcheggio del centro commerciale La Torre. Prima di uscire di ...