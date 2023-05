Quando diremo addio al superbollo

Mala nostra: abbiamo passato tante strettoie, qualificandocinulla sembrava facile. Ora dobbiamo goderci il momento. Non so quante volte capita di giocare una finale in carriera". ...Anchenoi eravamo con tutti a disposizione, Paulo che segnava, Smalling che giocava da Dio, ... Domanisolo chi gioca e chi no. Sono preparatissimi. O perdiamo dando tutto o viciniamo e ...Anchenoi eravamo con tutti a disposizione, Paulo che segnava, Smalling che giocava da Dio, ... Domanisolo chi giochi e chi no. Sono preparatissimi. O perdiamo dando tutto o viciniamo e ...

Funerali Andrea Augello, Meloni: "Quando penseremo a te, diremo c ... PPN - Prima Pagina News

Marc Marquez è tornato e correrà - finalmente - al Gran Premio di Francia dopo aver saltato alcune gare a causa di problemi fisici che lo hanno costretto a guardare alcune gare dal divano di casa a Ce ...Cerca di convincerci che non può vivere fuori da Manhattan, anzi è New York che chiude quando lei non c’è. Poi però deve ammettere che anche Milano non è male. Se fosse costretta, potrebbe persino viv ...