Qualunquismo la trionferà | Myrta si piazza in tenda

(Di giovedì 11 maggio 2023) Dove c’è una protesta farlocca,Merlino non può mancare, lei è la Maga Merlino di tutte queste cose demagogiche. Arriva il Covid? No, lei si strafoca d’involtini primavera. Arriva il Black lives matter? Eccola inginocchiarsi. Poi si può sempre cambiare, all’occorrenza, tanto la gente non ricorda e in ogni modo fa punteggio: rimpinzati, inginocchiati, e Mattarella ti fa Cavaliera perché tutta propaganda eurowoke. Tocca alla: es’inginocchia nella canadese in un tripudio didi sinistra. “È inaccettabile che si spendano 600 euro per una stamberga a Roma o a Milano”. E allora inginocchiamoci tutti, no? Si è sempre speso così, ma finché ci sono i governi rossi, sintonici, meglio far finta di niente: è fin troppo palese la natura strumentale di una pagliacciata volta a punzecchiare gli ...