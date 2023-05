Q8 partner di Open-es | alleanza per lo sviluppo sostenibile delle imprese

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Q8 annuncia laship con-es, l'iniziativa di sistema che connette aziende, persone e organizzazioni in un ecosistema collaborativo, che supporta concretamente loe la crescitafiliere produttive sulle dimensioni della sostenibilità . Una piattaforma digitale aperta che, focalizzandosi sulla supply chain, consente di misurare, analizzare e migliorare le performance Esg (Environmental, Social, Governance), una community che raccoglie oltre 11mila aziende in 85 paesi del mondo e 66 settori industriali, tutti accomunati dall'ambizione di un futuroe di una transizione energetica giusta ed equa. L'adesione di Q8 alla community di-es testimonia l'impegno aziendale nelle tematiche di sostenibilità , declinate in una ...

In effetti, molte scelgono servizi CSP agnostici, che sono anchesource, per beneficiare della massima libertĂ . Inoltre, la collaborazione con fornitori che vantano ampi ecosistemi di...L' adesione di Q8 alla community di- es testimonia l'impegno aziendale nelle tematiche di sostenibilitĂ , declinate in una strategia che, coniugandosi con 10 dei 17 Obiettivi Onu Sviluppo ...... sia attraverso le relazioni con territori e comunitĂ , istituzioni,e fornitori, universitĂ e centri di ricerca. A fine 2022Fiber ha coperto 15,5 milioni di unitĂ immobiliari (di cui 13 ...

Q8 partner di Open-es, alleanza per lo sviluppo sostenibile delle ... Adnkronos

British Classic Yacht Club (BCYC) has announced entry is open for its annual British Classic Week regatta in Cowes. Taking place from 15th to 22nd July this year, the regatta attracts classic sailing ...L’iniziativa di sistema che connette aziende, persone e organizzazioni in un ecosistema collaborativo, che supporta concretamente lo sviluppo e la ...