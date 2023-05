Nel centro di Kiev, un cartellone in foggia di francobollo ritrae il presidente russo Vladimira processo in tribunale con una tuta aranciane, a fianco del comandante in capo delle forze ucraine, Valery Zaluzhny. Il cartellone ne sostituisce un altro che rappresentava il Cremlino avvolto ...... anche a livello transfrontaliero Prima Internet ha messopressione gli abbonamenti alla ... Dal punto di vista politico, si tratta di un'ondata attesa, dopo la Brexit, Trump e la guerra di. ...... il presidente ucraino ha detto di ritenere l'attacco un'operazionefalsa bandiera, condotta ...il Cremlino ammette il flop in Ucraina Dopo aver parlato del presunto attentato a Vladimir, il ...

Putin sotto processo in un cartellone al centro di Kiev Agenzia askanews

Roma, 11 mag. (askanews) - Nel centro di Kiev, un cartellone in foggia di francobollo ritrae il presidente russo Vladimir Putin a processo in tribunale con ...Militano in un gruppo di estrema destra, a cui hanno aderito anche attivisti di sinistra decisi a rovesciare il governo di Mosca. Sarebbero pagati dall'esercito di Kiev ...