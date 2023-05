Psg | i tifosi scioperano contro il presidente Al-Khelaifi L’Equipe

(Di giovedì 11 maggio 2023) In casa Paris-Saint Germain non si respira bell’aria in questi ultimi mesi. Dopo aver fallito l’obiettivo Champions e le vicende riguardanti Kylian Mbappé, Leo Messi e altri simboli della squadra,ha mostrato il comunicato del Collectif Ultras Paris, secondo cui verrà cessata l’attività sugli spalti (fino a nuovo ordine). Il motivo è il netto contrasto con ilNasser Al-. Una storia piena di alti e bassi quella tra i parigini e la società, dove a rimetterci sarà la squadra; Mbappé e compagni, infatti, potrebbero festeggiare il titolo di Campioni di Francia con lo stadio deserto. L'articolo ilNapolista.

