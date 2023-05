E ancora: 'Per me questae giusta, i nostri ragazzi lottano per un principio fondamentale, sancito anche dall'articolo 34 della nostra Costituzione. È inaccettabile che a Roma o ...'Questo è il simbolo dellain tutta Italia e lo voglio dire subito con estrema chiarezza èe giusta', esordisce Merlino. 'I nostri ragazzi inviocano il rispetto di un principio ...Myrta Merlino in tenda: '', guarda il video di L'aria che tira Quindi recita proprio l'articolo 34 della Carta: 'La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per ...

"Protesta sacrosanta": Merlino in tv dentro una tenda. Pioggia di ironie ilGiornale.it

Per solidarizzare con gli universitari sul caro-affitti, la conduttrice appare dentro a una tenda. Ma la trovata fa discutere ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...