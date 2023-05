Programma Adunata Sabato 13 maggio

(Di giovedì 11 maggio 2023)13a Udine Ore 9:30 Lancio dei paracadutisti (eventuale) ore 10:30 Incontro tra Presidente Ana, Cdn, Sezioni all’estero, delegazioni Ifms e i militari stranieri (su invito) – Teatro Nuovo Giovanni da Udine (via Trento, 4) Ore 13:00 Lancio dei paracadutisti – Campo sportivo Clocchiatti (via delle Fornaci, 16) Ore 17:00 S. Messa – Cattedrale S. Maria Annunziata (piazza del Duomo, 1) Ore 18:30 Saluto del sindaco di Udine e del presidente nazionale Ana a tutte le autorità, al Cdn e ai presidenti di Sezione (su invito) – Teatro Nuovo Giovanni da Udine (via Trento, 4) L'articolo proviene da Udine20.

Sabato 13 maggio Il lancio dei paracadutisti è inper sabato 13 maggio 2023 alle 13 al ... a seguire si terrà il passaggio di consegna a Vicenza che ospiterà l'nel 2024.- Molto ricco ildella novantaquattresimaalpina che vedrà come fulcro il capoluogo friulano, che si è vestito a festa per accogliere i tanti visitatori. Ma il raduno delle Penne nere toccherà anche ...- - > Tre giorni di eventi a Venzone per omaggiare i tanti Alpini in Friuli per l'Nazionale. Si parte venerdì 12 maggio alle ore 20.30 con il concerto nella sala consiliare ...seguente...

Adunata degli alpini, il calendario da venerdì a domenica: tutti gli eventi del fine settimana Il Messaggero Veneto

UDINE - Molto ricco il programma della novantaquattresima Adunata alpina che vedrà come fulcro il capoluogo friulano, che si è vestito a festa per accogliere i tanti ...UDINE - Come un vero e proprio esodo estivo. Autovie Venete si prepara ad accogliere l'arrivo a Udine degli alpini al pari di una giornata di punta di traffico estivo, come fosse ...